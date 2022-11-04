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Диетолог назвала допустимую для потребления норму кофе

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Осенью потребление кофе и чая увеличивается, однако перечисленные напитки — источники кофеина. Допустимую норму этого вещества назвала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.

«Норма кофеина — 400 миллиграммов в день. В чашке кофе примерно 95 миллиграммов, в чае намного меньше кофеина: от 10 до 20 миллиграммов. Многое зависит от крепости напитка и размера чашки», — отметила Нефедова, порекомендовав выпивать не более четырех чашек кофе или чая в день.

По словам специалиста, переизбыток кофеина может привести к повышению артериального давления, учащенному сердцебиению, нервозности, нарушениям сна. Людям с определенными заболеваниями стоит найти этим напиткам альтернативу.

«Выпивая много кофе или чая, они могут ощущать усиление сердцебиения. Это важно и для тех, кто страдает гипертонией, потому что кофеин может приводить к повышению давления. Беременным не стоит выпивать больше одной чашки кофе в день», — посоветовала диетолог.

Хорошей альтернативой врач назвала ромашковый и мятный чаи, а также травяные напитки, которые можно дополнить фруктами и специями (например, корицей).

Ранее врач-диетолог Майкл Мосли перечислил помогающие сбросить вес продукты — в их число входят творог, шпинат и чечевица. Специалист добавил, что следует делать выбор в пользу еды, улучшающей метаболизм и насыщающей организм.

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Источник — lenta.ru
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