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В России захотели изменить условия получения вычета при покупке жилья

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Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме захотели изменить условия получения налогового вычета при покупке жилья, повысив лимит на 30 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

На данный момент россияне могут вернуть 260 тысяч рублей с учетом лимита имущественного вычета в два миллиона рублей. При использовании ипотеки сумма достигает 390 тысяч рублей. Однако, по словам депутатов, размер вычета был установлен в 2013 году и теперь несопоставим с рыночной стоимостью недвижимости.

Депутаты предложили увеличить налоговый вычет с двух до трех миллионов рублей в случае покупки или строительства жилья. В случае оформления объекта в кредит сумму захотели повысить с трех до четырех миллионов рублей. Авторы законопроекта также посчитали необходимым получать вычет не один раз в жизни, а за каждый приобретенный объект недвижимости.

В июле сумму возврата налога с покупки жилья захотели увеличить российские риелторы. В Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов лимит предложили поднять до шести миллионов рублей.

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Источник — lenta.ru
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