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Стало известно будущее Instagram и Facebook в России

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О разблокировке Instagram и Facebook (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) не может идти речи. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Ранее стало известно, что Совет блогеров при Совете Федерации направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки запрещенных соцсетей.

«Instagram и Facebook существуют не для удовольствия блогеров. Они созданы и работают по факту против Российской Федерации. Это информационное оружие. Как бы мы все отнеслись к тому, если бы сейчас какие-то блогеры или еще кто-то обратился бы к президенту России с просьбой завезти на территорию России пушки, которые будут стрелять и убивать русских людей?» - считает депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Другого выхода, кроме как заблокировать Instagram и Facebook, нет, убежден депутат. По его словам, эти соцсети отравляют сознание масс и сеют русофобию.

«Я в Facebook, начиная с 2014 года был заблокирован две трети времени, причем перед каждыми выборами, перед поправками, перед референдумом. Почему меня блокировали на месяц, на два-три без всякого повода? И не только меня, десятки, сотни таких же, как я. Зато при этом раскручивали всех оппозиционеров», — поделился Матвейчев.

Блогеры не понимают, что эти соцсети — информационное оружие врага, с которым нужно бороться, считает депутат. И, по его мнению, это лишний раз свидетельствует о том, что они являются жертвами этого оружия.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил рассмотреть вопрос о восстановлении доступа к Instagram в ходе выступления в Госдуме. Он выразил уверенность в том, что соцсеть начала «хорошо себя вести».

Тверской суд Москвы 21 марта признал Meta экстремистской организацией и запретил на территории России ее деятельность, а также принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Поводом к этому послужили изменения в модерации платформ: Meta временно разрешила Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

Сенатор Андрей Клишас позднее сообщал, что пересмотр решения о блокировке Instagram и Facebook возможен только после изменений в принципах модерации контента площадок. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, допустил возможность восстановления доступа к Instagram в России.

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Источник — lenta.ru
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