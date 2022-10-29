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Пятилетний россиянин умер от отравления арбузом

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В Волгограде пятилетний россиянин скончался после того, как поел купленный накануне арбуз. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России по региону.

27 октября 58-летний мужчина и его внуки 5 и 11 лет почувствовали недомогание после того, как попробовали арбуз, купленный в овощной палатке. На следующий день детей пришлось госпитализировать с отравлением.

Несмотря на оказанную помощь, пятилетний мальчик скончался в больнице. Девочке на данный момент продолжает оказываться медицинская помощь.

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть малолетнего мальчика наступила в результате токсического гастроэнтерита», — говорится в сообщении СК.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В августе в Москве мужчина попал в реанимацию с диагнозом «токсическое действие неуточненного вещества» после того, как съел купленный на рынке арбуз.

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Источник — lenta.ru
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