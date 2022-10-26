Россиянам подсказали несложные способы справиться с отчаянием

26.10.2022 | 16:16

От чувства отчаяния сложно избавиться самостоятельно, потому важно как можно чаще общаться с близкими и друзьями и не стесняться просить их о помощи, уверена психолог Оксана Козырева. В беседе с «Лентой.ру» она подсказала россиянам несколько эффективных и несложных способов улучшить свое эмоциональное состояние в кризисные времена.

По словам Козыревой, длительное нахождение в сильном стрессе из-за изменения привычного уклада жизни и тревожных событий неизбежно приводит к эмоциональному и физическому истощению. И в ситуации непонимания, когда все это закончится, вполне закономерно предаться тотальному отчаянию. Справиться с тяжелым состоянием можно, если не тратить силы на то, чтобы с ним бороться внутри себя, и перестать перегружать себя делами и активностями, посоветовала психолог.

«Когда ты внезапно оказываешься как будто в триллере и он никак не заканчивается, отчаяние, ужас, бессилие, злость, тоска - абсолютно естественные реакции. Если вы перестанете тратить силы на борьбу с ними, то заметите, что ваше эмоциональное состояние похоже на морской прибой. Тяжелые чувства накатывают, давят, потом наступает облегчение. Достаточно осознать это и стараться не перегружать себя активностями. В ситуации постоянно стресса нужно бережно относиться к своим силам и обеспечивать комфорт себе в неочевидных мелочах: вместо метро поехать в такси, купить максимально приятную к телу домашнюю одежду. Необходимости в отдыхе, восстановлении, разгрузке сейчас больше, чем когда бы то ни было», - отметила Козырева.

Также в кризисные времена важно по возможности нейтрализовать психологическое давление извне, продолжила Козырева. Психологические атаки, которым люди сейчас подвергаются, страшнее всех реально происходящих событий. «Если кто-то начинает вас агрессивно призывать к чему-либо, говорить, что вы ничего не понимаете, перед вами паникующий собеседник. Этот человек не может самостоятельно справиться со своим отчаянием и страхом и “давит” им на вас и окружающих. От источников психологического давления лучше дистанцироваться и не поддерживать такие разговоры», - предупредила собеседница «Ленты.ру». По ее словам, подобная мера позволит избежать дополнительного стресса и погружения в собственные отчаянные мысли.

В то же время, как отметила Козырева, семейные, дружественные, родственные связи в данный момент проходят большое испытание и неизбежно трансформируются. Однако признак любых здоровых отношений - оставаться в них, несмотря на разные точки зрения и любые сложности.

«Если вы чувствуете себя одиноко, не бойтесь просить о помощи, обращаться к людям, писать, звонить, встречаться. Эту проблему невозможно решить, находясь в изоляции, важно идти к людям. При этом не нужно нагружать это действие тяжелыми фундаментальными смыслами, иногда даже случайный разговор с соседкой может оказаться очень терапевтичным и немного унять тревогу», - добавила специалист.