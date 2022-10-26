Грядущее повышение налогов в России назвали риском для бюджета

26.10.2022 | 14:27

Повышение налоговой нагрузки, на которое российские власти намерены пойти в следующем году из-за ожидающегося снижения нефтегазовых доходов, может дать обратный эффект и стать значительным риском для будущего страны. К такому выводу пришли эксперты и отраслевые организации, на которые ссылается РБК.

В отзыве Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) грядущее увеличение фискальной нагрузки воспринимается строго негативно. По мнению организации, положение компаний из-за новых сборов существенно ухудшится, из-за чего они будут не в состоянии выплатить налоги и начнут сворачивать бизнес, то есть государство получит меньше. «Тренд на хаотичное и "ползучее" повышение нагрузки нужно прекратить», - призвали в РСПП.

В частности, увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) приведет к росту цен на отдельные товары топливно-энергетического комплекса. Из-за этого вырастут расходы промышленных потребителей, и бюджет недополучит доходы от них.

Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в совместном заключении напомнили, что в 2023 году будет реализован отложенный эффект от санкций против России, и сверхдоходов от продажи нефти и газа, на которые рассчитывают власти, может не быть.

Отдельно увеличение НДПИ и экспортной пошлины ставит под вопрос выплаты дивидендов и инвестиции в новые проекты, например, в строительство инфраструктуры для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).

Что касается налога на доходы физических лиц (НДФЛ), то его долю в федеральном бюджете предполагается повысить в два раза - с 0,5 процента до 1 процента. В Институте экономики РАН предупреждают, что подобная мера может усилить уровень недовольства в обществе и увеличить имущественное расслоение.

Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в первом чтении Госдума рассматривает в среду, 26 октября. Его авторы в следующем году ожидают снижение нефтегазовых доходов на 23 процента по сравнению с текущим годом, после чего они продолжат падение, но с меньшей скоростью.

Накануне, 25 октября, министр финансов России Антон Силуанов указал, что разбалансированный федеральный бюджет представлял бы для российской экономики вещь более опасную, чем внешние санкции. По его словам, неконтролируемое увеличение расходов значительно повысит риски.