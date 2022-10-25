Очевидцы сообщили о взрыве на российском радиаторном заводе

25.10.2022 | 15:52

В Волгограде на заводе по производству радиаторов отопления произошел взрыв. Об этом сообщает V1 со ссылкой на очевидцев события.

Уточняется, что предприятие находится на улице Бахтурова в Красноармейском районе города. По данным очевидцев, есть пострадавшие и погибшие, однако точное их число пока неизвестно. Официальной информации от властей не поступало.

В результате ЧП оказалось повреждено здание завода. На месте работают бригады МЧС и скорой помощи.

22 октября агентство ТАСС сообщило, что в результате пожара на пороховом заводе в Перми пострадал один человек. По его данным, пострадавшего госпитализировали в клиническую больницу имени С. Н. Гринберга, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Позднее стало известно, что при пожаре на предприятии погибли три человека.