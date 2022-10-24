В России вырос спрос на временных работников

24.10.2022 | 13:50

После того как в России началась частичная мобилизация, на рынке труда вырос спрос на временных работников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитиков сервиса HeadHunter.

Выяснилось, что за первые две недели октября количество вакансий, предлагающих временную работу, выросло на 52 процента по сравнению с тем же периодом в сентябре. Чаще всего на такие вакансии ищут курьеров, водителей, операторов колл-центров, учителей, программистов и упаковщиков.

Рекрутеры объясняют сложившуюся тенденцию тем, что таким образом работодатели стараются заменить мобилизованных сотрудников. Еще одна возможная причина - адаптация к новым условиям и оптимизация рабочих мест. Наиболее активно временный персонал искали работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, кроме того, в лидерах оказались Свердловская область и Краснодарский край.

Как показали данные недавнего исследования сервиса SuperJob, после объявления в стране мобилизации работодатели начали значительно чаще искать на сайтах с вакансиями пиарщиков, рекламщиков и маркетологов, медиков, фармацевтов, снабженцев и хозяйственников. Еще работодатели активно ищут персонал мужского пола. Ранее кадровые сервисы YouDo и hh.ru сообщили, что работодатели начали нанимать самозанятых на замену призванных по мобилизации сотрудников, увольнять которых запрещено.