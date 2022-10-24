У российских мужчин на жизнь на пенсии остается чуть более 5 лет

24.10.2022 | 14:04

Специалисты Счетной палаты РФ представили в Государственную думу отчет, в котором поставили под сомнение достижения ряда целей и задач в сфере демографии.

Эксперты указали, что реализация госпрограммы «Развитие здравоохранения» в прошлом году свидетельствует о «невысоком уровне реалистичности» некоторых показателей, а напряженная геополитическая ситуация текущего года усугубляет риски.

Наибольшие сложности аудиторы видят в плане достижения показателя «ожидаемая продолжительность жизни (при рождении)»: специалисты отметили, что замедление темпов его роста уже служит главным вызовом для здравоохранения в России, пишет РБК.

Основной вывод специалистов Счетной палаты РФ - риск недостижения цели по продолжительности жизни. Эксперты считают, что к 2030 году она будет на 2–3 года ниже запланированных показателей.

«Так, смертность населения по всем причинам (в расчете на 1 тыс. человек) составила 16,7 вместо запланированных 14,2, а смертность от болезней системы кровообращения (в расчете на 100 тыс. населения) достигла 640,3 при целевом значении 600 человек», - указано в заключении.

По итогам допандемийного 2019-го продолжительность жизни в стране оценивалась в 73,3 года.

«К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни», - заявила замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина на VII Всероссийском конгрессе онкопациентов.

По плану правительства, в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни в России должна была увеличиться до 71,69 года, а фактически она сократилась до 70,06 года. Эксперты Счетной палаты РФ назвали основную причину происходящего - избыточную смертность во время пандемии COVID-19.

Напомним, в 2019 году в России началась пенсионная реформа. В несколько этапов будет повышен возраст выхода граждан на пенсию. Для женщин он составит - 60 лет, а для мужчин – 65 лет.

Эксперты отмечают, что если ожидаемая продолжительность жизни в России не увеличится, то среднестатистические мужчины будут жить на пенсии чуть более пяти лет.