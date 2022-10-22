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Жители Херсона получили первые жилищные сертификаты в Анапе

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Жилищные сертификаты жителям Херсонской области начали вручать в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает РИА Новости.

Отмечается, что это первые в России сертификаты, выданные по таким основаниям. Кроме того, документы получили многодетные матери: у одной из них — шестеро детей, у другой — семеро.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко также заявил, что на каждого члена семьи, согласно решению правительства, будет выплачиваться единовременная выплата по 100 тысяч рублей.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин информировал, что всем жителям Херсонской области, которые захотят переехать в другой регион России, будут выдавать жилищные сертификаты. Комментируя инициативу, Хуснуллин указал, что на уровне правительства была подготовлена специальная программа.

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Источник — lenta.ru
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