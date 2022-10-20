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В России упразднили федеральное агентство туризма

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Согласно указу, функции ведомства будут переданы Министерству экономического развития.

«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму», — уточняется в документе.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заявил о грядущем «системном перевооружении» российской авиаотрасли и переходе на самолеты отечественного производства.

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Источник — lenta.ru
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