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Спрос россиян на кредиты резко упал

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Спрос на кредиты со стороны россиян в конце сентября и октябре резко упал на 10-25 процентов, узнали «Известия».

Такая тенденция нетипична для этого периода — обычно с начала осени и до конца года количество заявок на займы, наоборот, увеличивается, рассказали в банках. В условиях нестабильной экономической ситуации многие финансовые организации начали повышать ставки по кредитам и ипотеке. Кроме того, на ситуацию влияет ужесточение банками риск-политик.

Спад может быть связан и с оттоком некоторой доли кредитоспособных граждан за рубеж в конце сентября-начале октября, заявил управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Помимо этого, снижение реальных располагаемых доходов россиян сокращает возможности получения займов, отметил финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Ранее сообщалось, что после объявления частичной мобилизации ряд банков в России перевел заемщиков мужского пола и призывного возраста в разряд высокорискованных и ужесточил скоринг их заявок. На этом фоне объем потребительских кредитов, выданных российскими банками в январе-августе, составил 1,65 триллиона рублей. Это на 43,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Источник — lenta.ru
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