Россияне забрали из банков после мобилизации почти полтриллиона рублей

20.10.2022 | 16:55

За сентябрь объем средств населения в российских банках сократился на 458 миллиардов рублей или 1,4 процента. Об этом говорится в материалах Банка России «О развитии банковского сектора РФ в сентябре 2022 года».

Отток пришелся на вторую половину месяца, после того, как президент страны Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Деньги снимали граждане, решившие покинуть страну в новых обстоятельствах, а также кроме того, россияне традиционно снимают наличные в период неопределенности, но когда ситуация успокаивается, возвращают их в банки.

При этом валютные счета «похудели» на 7,1 миллиарда долларов, что, в пересчете на нынешний курс, составляет 427 миллиардов рублей. Вероятно, вкладчики решили не ждать и конвертировали часть валютных сбережений.

Средства юридических лиц в сентябре увеличились, прибавив 0,9 триллиона рублей, однако росли только рублевые остатки, валютные сокращаются четвертый месяц подряд. По оценкам Центобанка, приток средств на счета компаний обеспечили представители нефтегазовой отрасли.

Так в материалах говорится, что в сентябре банки увеличили заимствования у Банка России для компенсации перетока бюджетных средств и покрытия оттока наличности. Регулятор предоставил кредитным организациям 1,1 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на фоне частичной мобилизации максимальные ставки по кредитам в российских банках резко выросли, а вот спрос, напротив, серьезно сократился.