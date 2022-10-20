При продаже недвижимости в России захотели требовать согласие супругов

20.10.2022 | 16:56

В России при продаже недвижимости захотели требовать согласие второго супруга на совершение сделки, заявил начальник управления нормативно-правового регулирования в сферах регистрации недвижимости, геодезии и картографии Росреестра Эдуард Галишин. Его слова приводит «Интерфакс».

«В большинстве случаев ЕГРН отражает сведения о собственности только одного из супругов. На наш взгляд, какие возможны решения проблемы. Первое — это обязать представлять согласие во всех случаях, согласие второго супруга на совершение сделки с объектом недвижимости», — заявил специалист.

По словам Галишина, необходимо создать техническую возможность получения сведений о наличии заключенного брака у гражданина или брачного договора. Помимо этого, эксперт предложил приостанавливать регистрацию прав на недвижимость при отсутствии брачного договора или согласия второго супруга. Однако на этом фоне сделки реже будут считать действительными, что может вызвать общественное недовольство.

Сенатор Николай Владимиров поддержал первую инициативу и предложил создать межведомственную комиссию или рабочую группу для проработки нового законопроекта. Он добавил, что необходимо обсудить период действия согласия. Владимиров считает, что в целом мера должна уменьшить случаи мошенничества в сфере недвижимости.

Ранее россиянам захотели упростить продажу долевых квартир. В Госдуме разработали законопроект, который позволит родственникам обмениваться частями недвижимости — так у россиян должна появиться возможность быстрее реализовать квартиры с несколькими собственниками.