Путин назвал сумму ежемесячных выплат мобилизованным

19.10.2022 | 15:06

Ежемесячное денежное довольстве каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России.

«Все наши воины должны быть оснащены всем необходимым. Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей», — сказал глава государства. Путин также поручил неукоснительно соблюдать сроки и размер выплат мобилизованным.

В опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента России уточняется, что ответственными за выплаты назначаются министр обороны Сергей Шойгу и глава Минфина Антон Силуанов.

«Минобороны России совместно с Минфином России установить для граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения», — говорится в документе.

Кроме того, Путин поручил оказать социальную поддержку семьям граждан России, призванным на военную службу по мобилизации.