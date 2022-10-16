В России резко выросло число «мужских» вакансий

16.10.2022 | 13:34

После объявления частичной мобилизации российские работодатели начали активно искать персонал мужского пола. К такому выводу пришли «Известия», запросив информацию у сервисов поиска работы.

С 21 сентября по 11 октября число вакансий в девяти профессиональных областях, в которых в основном задействованы мужчины, в среднем выросло на 74 процента в месячном выражении, подсчитали в HeadHunter. При этом в годовом выражении спрос на работников «мужских» профессий вырос на 136 процентов. Тенденцию подтвердили и в Superjob.

Больше всего таких вакансий найдено в автомобильном секторе (плюс 97 процентов или 2,8 тысячи новых активных вакансий), в IТ - 85 процентов или 26 тысяч вакансий, в сфере транспорта и логистики - 83 процента или 40 тысяч вакансий. В «мужских» профессиях заинтересованы также работодатели в отраслях производства и сельского хозяйства, строительства и добычи сырья, а также сервиса и безопасности. Кроме того, на 80 процентов (плюс 60 тысяч вакансий) увеличился спрос на рабочий персонал.

За тот же период в стране выросло число вакансий с постоянным удаленным форматом работы. Это в два раза больше, чем за аналогичный период месяцем ранее, сообщили представители HeadHunter. Участники рынка считают ситуацию нормальной и ожидают, что спрос на персонал будет расти, а так называемые «мужские» вакансии начнут занимать женщины, исключая сегменты, где такое замещение невозможно по Трудовому кодексу.

В начале октября HeadHunter и SuperJob отметили, что в стране также резко увеличилось число вакансий для медицинского персонала. Самыми востребованными медиками стали врачи-эксперты, лечащие врачи и специалисты по клиническим исследованиям.