Диетолог назвала самый полезный фастфуд

16.10.2022 | 14:13

Врач-диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по выбору фастфуда, посоветовав пиццу в качестве наиболее полезного варианта. Этим она поделилась с изданием RT.

Врач рассказала, что если речь идет о перекусе роллами, необходимо ориентироваться на свежесть блюда. По ее словам, от соевого соуса из ресторанов быстрого питания следует отказаться. Пицца является оптимальным выбором среди прочего фастфуда, отметила диетолог. Соломатина уточнила, что при этом она должна быть без копченой колбасы, а также содержать сыр, грибы и большое количество томатов.

При выборе картофеля стоит отдать предпочтение деревенскому и добавить к нему овощи, продолжила специалист. «Стараться не брать майонез, потому что он не очень высокого качества, как правило, в заведениях быстрого питания. Лучше томатный соус», - посоветовала Соломатина. Булку от бургера следует заменить на цельнозерновый хлеб, добавив побольше овощей, а с наггетсов и куриных крылышек диетолог порекомендовала убирать панировку.

Кроме того, врач предостерегла о вреде употребления холодных напитков во время приема пищи. «Коктейли, молочные коктейли и любые холодные напитки, особенно со льдом, не дают нормально перевариваться еде», - пояснила она.

Ранее россиян предупредили, что употребление красного мяса на постоянной основе может оказаться смертельно опасным для здоровья. Чтобы предотвратить образование онкологии в кишечнике необходимо добавлять к мясу овощи.