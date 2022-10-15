Назван способ проверить начисление пенсии

15.10.2022 | 14:43

Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева допустила, что при начислении пенсии мтогут возникнуть ошибки. Об этом она рассказала в интервью агентству «Прайм».

Дзгоева назвала способ проверить начисление пенсии и посоветовала проверять индивидуальный лицевой счет (ИЛС), чтобы избежать ошибок. По ее словам, на нем хранится вся необходимая информация о выплатах и правах россиян.

Эксперт призвала запрашивать выписку через портал «Госуслуги» или сайт Пенсионного фонда России (ПФР) в автоматическом режиме без заявлений и бланков. Кроме того, россияне могут обратиться любое отделение МФЦ, ПФР или «Почты России».

Ранее россиянам подсчитали размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации. Доцент РЭУ Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что средний объем выплаты в 2023 году составит 21650 рублей.