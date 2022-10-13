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Психотерапевт назвал сообщающие о стрессе сигналы тела

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Спазмы в плечах, пояснице, челюсти могут не только говорить о травмах или заболеваниях, но и быть сигналами стресса, рассказал психотерапевт, руководитель первой в России клиники психосоматической медицины NeoVita Артем Толоконин. В беседе с «Лентой.ру» назвал и другие сигналы тела, сообщающие о нервном расстройстве.

Спокойствие бывает обманчивым, предупредил психотерапевт. Он объяснил, что стресс можно купировать на психологическом уровне, но он все равно найдет выход: если не через эмоции, то через тело.

Первый сигнал, который говорит, что в жизни человека присутствует стресс — это понижение энергии, рассказал Толоконин. Появляется ощущение будто сил становится все меньше, полностью пропадает желание что-либо делать. И, если такое состояние задерживается на какое-то время или повторяется с особой периодичностью, то на него стоит обратить внимание.

Второй сигнал — неожиданно возникающая тревога, когда причин для нее вроде бы и нет. Ее можно подавлять и не придавать значения, ссылаясь на изменение давления. Однако фоново она все равно может присутствовать, и часть энергии будет тратиться на то, чтобы ее купировать.

Проблемы со сном также являются показателем стресса и тревоги, добавил психотерапевт. Если вечером трудно заснуть, невозможно проснуться утром вовремя, а ночью человек постоянно просыпается, — все это указывает на хронический стресс и может привести к проблемам со здоровьем.

«В целом это трио: отсутствие сил, беспочвенная тревожность и проблемы со сном — считаются симптомокомплексом, закольцовывая друг друга. И попадание в него говорит о наличии сильного стресса у человека, который пока он сам может не осознавать или купировать, не задумываясь об этом, так как концентрация падает», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Также о наличие стресса в жизни может говорить боль или предболезненное состояние. Спазмы в плечах, пояснице, челюсти могут говорить о непосильной психологической ноше. Если человек ощущает себя так, будто вскоре проявятся признаки простуды, это значит, что тело пытается привлечь внимание к себе и здоровью, резюмировал психотерапевт.

Ранее Артем Толоконин назвал способ избавиться от страха любви. Он назвал любовь безусловным постоянным состоянием для здоровой психики, в частности, для психики успешного человека.

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Источник — lenta.ru
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