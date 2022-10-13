В стране и мире

Неравенство в России измерили по-новому

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На долю 10 процентов самых обеспеченных россиян приходилось по итогам второго квартала 30 процентов денежных доходов населения. Всего за этот период они составили 19,4 триллиона рублей, пишет РБК со ссылкой на Росстат.

У 10 процентов беднейших граждан находится только два процента общих доходов.

Росстат измерили по-новому неравенство в стране, впервые оценив доходы по 10-процентным (децильным) группам. До этого информация раскрывалась на годовой, а не на квартальной основе и группировалась в 20-процентные когорты.

За апрель-июнь средний доход самых обеспеченных россиян достигал 132,92 тысячи рублей (показатель снизился на 2,1 процента в реальном выражении). Это в 15 раз больше, чем средний доход в беднейшей 10-процентной группе, который составил 8,86 тысячи рублей. Самые бедные граждане получают свои доходы в основном за счет государства в виде различных выплат, пояснил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Среднемесячный доход россиян в прошлом году составил 40 тысяч рублей. При этом 20 процентов малообеспеченных граждан получали в среднем 10,8 тысячи рублей в месяц, а 20 процентов наиболее обеспеченных — 93,5 тысячи рублей. Таким образом, разница в доходах между богатыми и бедными составила 8,6 раза, подсчитали ранее в FinExpertiza.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте