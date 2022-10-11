Сетевое издание|18+|Вторник|11 окт 2022|13:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянам рассказали о необходимом запасе на «черный день»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В период экономической нестабильности стоит обратить внимание на накопления. О необходимом запасе средств на «черный день» россиянам рассказала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк в беседе агентству «Прайм».

«Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за 3-6 месяцев», - отметила Вашелюк. Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, в виде наличных или хранить на накопительных счетах или вкладах с возможностью снятия.

В условиях неопределенности не стоит задумываться об инвестициях в других, более сложных инструментах, посоветовала она. Это стоит делать, когда сформированы сбережения на «черный день». Точную сумму назвать нельзя, но можно рассчитать.

«Например, если ежемесячные расходы семьи в среднем составляют 100 тысяч рублей в месяц, то финансовая подушка безопасности может составлять 300-600 тысяч рублей», - подчеркнула специалист. Сверх этой суммы нужно иметь резерв на непредвиденные расходы, например, на медицинские услуги, ремонт техники, автомобиля.

Уточняется, что основную сумму есть смысл размещать на банковских счетах - желательно, разных банков. «Небольшую часть средств можно хранить в виде наличной валюты, в основном в рублях, но при необходимости следует рассмотреть и валюты других стран, в первую очередь это доллары и валюты дружественных стран», - заключила Вашелюк.

Ранее стало известно, что по данным ВЦИОМ большинство россиян (80 процентов) не хотели бы покупать наличные доллары и евро, даже если бы у них была такая возможность. У 13 процентов есть желание приобрести валюту, а у четырех процентов уже есть доллары и евро.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте