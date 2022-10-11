Кремль прокомментировал идею запретить выезд из России военнообязанным

11.10.2022 | 15:24

В Кремле не изучали идею главы Госсовета Крыма Владимира Константинова о запрете на выезд за пределы России стоящим на воинском учете гражданам в период мобилизации и военное время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его комментарий приводит «Интерфакс».

Он пояснил, что по данному вопросу в Кремле нет никакой позиции. «Неизвестно, чтобы это рассматривалось», - сказал Песков. Аналогичным образом он отреагировал на предложение властей Крыма о том, чтобы включать в специальный реестр тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации.

10 октября глава Госсовета Крыма предложил запретить выезд из России военнообязанным. По словам Константинова, в Крыму готовят соответствующие поправки для внесения в федеральный закон о мобилизации.

Если изменения будут поддержаны, то в законе появится четкий запрет на выезд российского гражданина, обязанного состоять на воинском учете, за пределы страны без разрешения на то комиссариатов, подчеркивал Константинов.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.