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Шойгу назначил командующего войсками в районе спецоперации

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Решением министра обороны России Сергея Шойгу командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине назначен генерал армии Сергей Суровикин. Об этом в субботу, 8 октября, журналистам сообщили в Минобороны.

Сергей Суровикин с ноября 2017 года является главкомом Воздушно-космических сил (ВКС) России. С января по апрель 2019 года был командующим группировкой войск ВС РФ в Сирии. В июне 2022 года стало известно, что он командует Южной группировкой российских войск в рамках спецоперации.

7 октября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Герой России Рустам Мурадов назначен командующим Восточного военного округа. Глава российского региона выразил уверенность в том, что полученный в Чечне и Сирии боевой опыт помогут Мурадову справиться с поставленными задачами на новом посту.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Источник — lenta.ru
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