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Россиянам напомнили об оплате имущественного налога

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Россиянам необходимо заплатить имущественные налоги за 2021 год до 1 декабря. Расчет налога за квартиру, землю и транспорт делает Федеральная налоговая служба (ФНС). Об этом напомнил управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник в беседе с агентством «Прайм».

Налог на имущество обязаны заплатить россияне, у которых в распоряжении есть собственность — земля, строения, квартиры, машиноместа. Транспортный налог оплачивают владельцы транспорта. Узнать сумму к оплате можно в личном кабинете сервиса Налог.ру.

«Если в составе имущества допущены ошибки, и присутствует объект, который вам давно не принадлежит, то необходимо подать заявление об исключении объекта из расчета налога», — подчеркнул Мельник. При наличии льгот или налогового вычета, об этом необходимо заявить до уплаты налога, тогда сумма будет пересчитана.

Ранее сообщалось, что Минфин России планирует пополнить бюджет страны на 2023 год за счет ужесточения табачного законодательства. Найденный способ получения дополнительных доходов может принести бюджету 100 миллиардов рублей.

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Источник — lenta.ru
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