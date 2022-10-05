Путин может выступить с обращением к россиянам об изменении статуса СВО

05.10.2022 | 11:04

В среду, 5 октября, президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

По информации некоторых СМИ, Владимир Путин может выпустить новое обращение к нации.

Как сообщает источник Readovka, оно может касаться изменения статуса специальной военной операции на Украине.

Эксперты считают, это СВО может перейти в режим КТО (контртеррористическая операция - прим. редакции). Некоторые аналитики предполагают, что на части территорий России может быть введено военное положение.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что каких-либо выступлений в свете подписания законов о четырех новых регионах РФ у главы государства не планируется.

«Нет, выступление президента было днем ранее. Мы все его смотрели, слушали, очень важное, эпохальное выступление. Сегодня никаких других выступлений не планируется», - сказал Песков.