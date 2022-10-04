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Следователи заинтересовались обстоятельствами смерти Бориса Моисеева

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Следственный комитет России (СКР) начал проверку обстоятельств смерти певца Бориса Моисеева. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, следователи проверят, имеются ли признаки криминальной составляющей в кончине артиста. Отмечается, что правоохранителей интересуют не недочеты врачей, а наличие признаков насильственной смерти.

Проверка начата 3 октября после похорон певца.

Борис Моисеев умер 27 сентября. Ему было 68 лет. Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице. Его похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище.

На церемонию прощания с артистом пришли десятки людей, включая деятелей культуры и фанатов заслуженного артиста России. Среди них были замечены певцы Сергей Пенкин и Алена Апина.

В свою очередь, певец Филипп Киркоров признался, что не может простить себя за то, что ни разу не посетил Моисеева за годы его болезни.

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Источник — lenta.ru
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