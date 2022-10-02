Раскрыты условия привлечения монахов к мобилизации

02.10.2022 | 16:08

Монахов могут призвать на службу в рамках частичной мобилизации, которая была объявлена в России 21 сентября. Условия призыва этой категории населения раскрыли на горячей линии по номеру 122 в ответ на запрос РБК.

Как пояснили на горячей линии, монахи подлежат мобилизации, как и все граждане России, находящиеся в запасе вооруженных сил. Главным критерием в данном случае является наличие военного билета.

«Даже если он никогда не служил, но имеет на руках военный билет, он может призваться на частичную мобилизацию. Он такой же гражданин России, как и все», - подчеркнули там.

Ранее замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с Daily Storm заявил, что священники могут принимать участие в военной операции на Украине только в качестве духовников.