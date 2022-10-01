Раскрыта стоимость подмосковного замка Пугачевой и Галкина

01.10.2022 | 14:16

Риелторы оценили стоимость недвижимости певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) в Подмосковье. Об этом пишет издание «Телепрограмма».

Специалисты полагают, что стоимость шестиэтажного особняка знаменитостей находится в пределах миллиарда рублей. На территории замка также находится бассейн, семейный театр со сценой, гостевой домик, хозяйственные помещения и подземный паркинг. Площадь замка достигает 2,3 тысячи квадратных метров, а сам участок занимает один гектар.

В свете появившейся информации о возможно продаже особняка, основательница архитектурного дизайн-бюро Kaufman project Анна Кауфман полагает, что потенциальными покупателями станут фанаты звездной пары или любители антиквариата. По ее словам, расположение замка не самое привлекательное, поскольку зачастую покупатели стремятся приобрести недвижимость в районе ближней Рублевки и 1/2-го Успенского шоссе.

Вместе с тем, юрист и эксперт по недвижимости Герман Борисов предполагает более демократичную стоимость особняка. Он выразил мнение, что замок не будет пользоваться спросом даже за 100 миллионов рублей. «Я видел этот замок, который просто так стоит среди деревни. Он не относится к числу элитной недвижимости…Если локация не очень удачная, то хоть оформи все внутри золотом, это не будет считаться элитным объектом», — уверен эксперт.

Ранее риелторы назвали стоимость нового дома певца Дмитрия Маликова. Его особняк был также оценен приблизительно в миллиард рублей.