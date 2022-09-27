Умер певец Борис Моисеев

27.09.2022 | 16:55

Певец Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. Об этом со ссылкой на его арт-директора сообщает РИА Новости.

«Да, это так… Сегодня в 2 часа», — рассказал арт-директор звезды Сергей Горох.

По его словам, даты церемонии прощания и похорон пока неизвестны.

Борис Моисеев - советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф.

В 2006 году артист получил звание заслуженный артист России. Моисеев многократный лауреат российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».

20 декабря 2010 года Борис Моисеев был госпитализирован с подозрением на инсульт, а 21 декабря лечащие врачи подтвердили диагноз.

В результате болезни, левая часть тела была артиста парализована. В последние годы Моисеев редко появлялся на публике.