Умер певец Борис Моисеев

Певец Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. Об этом со ссылкой на его арт-директора сообщает РИА Новости.
«Да, это так… Сегодня в 2 часа», — рассказал арт-директор звезды Сергей Горох.
По его словам, даты церемонии прощания и похорон пока неизвестны.
Борис Моисеев - советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф.
В 2006 году артист получил звание заслуженный артист России. Моисеев многократный лауреат российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».
20 декабря 2010 года Борис Моисеев был госпитализирован с подозрением на инсульт, а 21 декабря лечащие врачи подтвердили диагноз.
В результате болезни, левая часть тела была артиста парализована. В последние годы Моисеев редко появлялся на публике.
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