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Минобороны решило не возвращать уехавших россиян принудительно

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Минобороны (МО) в рамках объявленной частичной мобилизации не будет требовать от государственных органов Казахстана, Грузии и других стран принудительного возвращения уехавших туда россиян. О таком решении говорится в Telegram-канале ведомства.

В министерстве заверили, что подобные обращения не направлялись, не разрабатывались и не планируются.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что пункт мобилизации на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе с Грузией необходим для оповещения людей о том, что они не подлежат выезду.

Он пояснил, что на месте работает оперативная группа органов власти и военкомата совместно с МВД, выезжающим жителям республики вручают повестки.

27 сентября стало известно, что на границе с Грузией на КПП скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.

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Источник — lenta.ru
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