В российском регионе сообщили о завершении мобилизации

25.09.2022 | 14:42

В Крыму 25 сентября завершатся мобилизационные мероприятия, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», - заявил он.

Также глава региона выразил благодарность тем, кто пришел в военкоматы и исполнил свой долг, присоединившись к Вооруженным силам России.

Ранее «Ленте.ру» стало известно, что в Севастополе мобилизовали 47-летнего офицера в запасе Александра Владимировича Свириденко, у которого диагностирован сахарный диабет и еще четыре хронических заболевания. Его родственники уточнили, что в военкомате отказались проверять медицинские документы, а на требования провести медкомиссию стали угрожать арестом.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.