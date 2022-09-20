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В Кремле анонсировали заявление Путина по референдумам

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Президент России Владимир Путин планирует выступить с заявлением на тему проведения референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Обращение главы государства анонсировали в беседе с РБК источники в Кремле.

Как рассказали агентству три собеседника, близкие к администрации президента, Путин может выступить с обращением к гражданам уже во вторник, 20 сентября. При этом о содержании готовящегося заявления источникам неизвестно.

Официальной информации касательно возможного выступления главы государства от представителей Кремля, в том числе от пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, на данный момент не поступало.

Ранее 20 сентября стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин обратился к Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.

До этого сообщалось, что референдум о присоединении республики к России пройдет с 23 по 27 сентября. В те же даты планируется провести референдумы в ЛНР и Херсонской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что в Запорожской области голосование также могут провести в ближайшие дни.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

За Путина и за Донбасс! Мы своих не бросаем!

Гость||

Поддерживаем!!!

Гость||

Спасибо Путину!

Гость||

К мобилизации клонит.

Гость||

Светлое будущее не за горами!

Гость||

И воинству платить меньше можно будет,вроде как своя уже территория.Многоходовочка,однако.


Имя: Гость
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