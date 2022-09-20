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Описан порядок мобилизации в России

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Всеобщая мобилизация объявляется только когда страна находится в состоянии войны. В таком случае гражданам, состоящим на воинском учете, приходят повестки с требованием о прибытии в военкомат, где их приписывают к конкретной военной части. Об этом «Ленте.ру» рассказал московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

«Всеобщая мобилизация объявляется только в период, когда страна находится в состоянии войны, - подчеркнул Карабанов. - То есть во время военной операции мобилизация проводиться не может. Порядок здесь следующий: людям, состоящим на воинском учете, направляют повестки с требованием о прибытии в военкомат. Затем происходит предписание к военной части».

На воинском учете, как объяснил правозащитник, состоят лица, отслужившие в вооруженных силах, а также лица, окончившие вузы с военной кафедрой. На учете состоят и те, кто имеет отношение к силовым ведомствам: полиции, Следственному комитету России, министерству по чрезвычайным ситуациям и другим.

«Если, например, человеку исполнилось 27 лет и он не служил, он все равно будет рассматриваться в качестве лица, состоящего в резерве. Всем гражданам призывного возраста должна будет прийти повестка о явке в военкомат и постановке на учет в качестве первого этапа мобилизации», - объяснил правозащитник.

По его словам, принятые депутатами поправки в Уголовный кодекс, будут жестче регламентировать процессы, происходящие и во время специальной военной операции.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон с поправками к Уголовному кодексу (УК) РФ, вводящими ответственность за дезертирство в период военного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, а также сдачу в плен. Таким образом, документ дополнили понятиями «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

кому это нужно?

Гость||

А У ДЕПУТАТОВ И ЧИНОВНИКОВ БУДЕТ БРОНЬ! ЗДОРОВО ПРИДУМАЛИ!

Гость||

Отечество в опасности?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Отечество в опасности?

=============================

Освобождённые регионы исторической России автоматически подпадают под статус Отечества. Оборона будет жёсткой.

Гость||

И до какого возраста разрешается трогать мирных граждан?

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Освобождённые регионы исторической России автоматически подпадают под статус Отечества. Оборона будет жёсткой.
а кто оборонять то будет? или даже если удасться собрать более менее хомячков от них толк ожидается

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Освобождённые регионы исторической

> России автоматически подпадают под статус Отечества. Оборона будет

> жёсткой.

а кто оборонять то будет? или даже если удастся собрать

> более менее хомячков от них толк ожидается

================================

Обслуживание последствий применения ОМП. Там большого толка не надо.

Гость||

Гость писал(a):

даже если удасться собрать более менее хомячков от них толк ожидается
По ним будет стрылять противник, а значит расходовать свои бомбы ракеты, и так истощать свой ресурс. Или вы думали что хомячки какую-то реальную силу имеют со своими пузами, давлением и геморроем? Пушечное мясо ! Россия испокон веку им воюет.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Обслуживание последствий применения ОМП. Там большого толка не надо
для применения подобного оружия требуется политическая воля, я не думаю что сегодня есть такая

Гость||

Все оперативно почву подготовила госдума?у них и остальных управленцев бронь?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Обслуживание последствий применения

> ОМП. Там большого толка не надо

для применения подобного оружия

> требуется политическая воля, я не думаю что сегодня есть такая

-----------------------------------------

Воля нужна на принятие освобождённых регионов, это референдум.

А на ведение обороны с применением ОМП давно есть соответствующий Закон.

Гость||

А мне казалось, что у Мотовилова хоть какие-то крохи разума оставались. Напрасно...

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

А на ведение обороны с применением ОМП давно есть соответствующий Закон.
после омп тебе мотя уже не придется здесь ничего писать. хоть это радует

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов|20.09.2022 16:20|

Гость писал(а):

> Отечество в опасности? ------- Ты так говоришь надеешься по возрасту не призовут! Думаешь осидеться в тылу?

Гость||

Когда уже начнут раздавать оружие?

← Ctrl пред.
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след. Ctrl →

Имя: Гость
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