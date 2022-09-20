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Аллу Пугачеву проверят на дискредитацию российской армии

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Российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву проверят на дискредитацию российской армии из-за поста с просьбой признать ее иноагентом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

С соответствующим заявлением в прокуратуру обратилась жительница Подмосковья. По ее мнению, в обращении артистки нет оснований присваивать ей статус иностранного агента, однако в посте содержатся оскорбления в адрес Вооруженных сил России.

Именно поэтому она обратилась в правоохранительные органы и попросила проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности, получающей «иностранную поддержку», и на публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль отказывается комментировать высказывание Аллы Пугачевой в социальных сетях, в котором она просит признать себя иноагентом.

18 сентября Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот умора!

Гость||

Это дурной сон и он все дурнее...

Гость||

" коль родина удар наносит в спину...Леонида Филатова бы сейчас тоже рассмотрели.

Гость||

Мы рождены чтоб Кафку сделать былью...

Гость||

Начал её уважать

Гость||

Да признайте её уже, ну просит человек, ну ради исключения, так и быть, удружите, и выкиньте ее нафиг!

Гость||

цирк продолжается

Гость||

Внселуха.или я дурак или лыжи не едут

Гость||

Гость|20.09.2022 17:26|

Да признайте её уже, ну просит человек, ну ради исключения, так и быть, удружите, и выкиньте ее нафиг!

++++++++++++++++++++++

Гость||

Гость|20.09.2022 17:26|

Да признайте её уже, ну просит человек, ну ради исключения, так и быть, удружите, и выкиньте ее нафиг!

Согласны

Гость||

Всё веселее становится )

Гость||

Гость|20.09.2022 17:26|

Да признайте её уже, ну просит человек, ну ради исключения, так и быть, удружите, и выкиньте ее нафиг!

Всех из её группы поддержки нужно проверить тоже

Гость||

И искать не надо. В её посте в конце написано целое предложение.

Гость||

Сама же просила, несколько дней не могла угомонить с. По делом.

Гость||

Все правильно. Не нужно плевать в колодец.

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Имя: Гость
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