Автозапчасти в России подорожали в полтора раза

19.09.2022 | 14:01

Цены на ряд популярных автомобильных запчастей в России взлетели в полтора раза - на 45-65 процентов в зависимости от товара, пишет Autonews.ru со ссылкой на данные международной сети автосервисов FIT SERVICE. Резкое удорожание вызвано дефицитом - многие автопроизводители и поставщики перестали работать в стране, а привозить альтернативы по схеме параллельного импорта приходится через нескольких посредников.

В FIT SERVICE сообщили, что наибольший рост цен зафиксирован на автомобильные колодки - они подорожали сразу на 65 процентов. К примеру, настолько поднялась стоимость колодок для Hyundai Solaris и Kia Rio. На втором месте по уровню роста цен моторное синтетическое масло - оно стало дороже на 40 процентов, в частности, для BMW 528i. По данным сети автосервисов, цены на запчасти достигли пика в июне и с тех пор остаются на этом уровне. Кроме того, из списка доступных деталей стали пропадать некоторые позиции.

Специалисты рассказали, что на стоимость запчастей влияют несколько факторов, в том числе цены на металл и стоимость доставки, которые также выросли в последнее время. В связи с этим даже укрепление курса рубля не может нивелировать уровень подорожания запчастей. Подорожали и услуги автосервиса: замена воздушного фильтра стала стоить на 51 процент дороже, салонного фильтра - на 25 процентов, замена масла - на 14 процентов, колодок - на 11 процентов.

Поток запчастей в Россию по параллельному импорту понемногу растет, заявили Autonews.ru в Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК). Тем не менее пока поставки нестабильны - автодетали идут в страну «волнами» и небольшими партиями. «Продавцы стараются привезти максимально возможное количество комплектующих. Но поставки нестабильны: привез, распродал - опять дефицит», - рассказал директор АДАК Алексей Певхенен.