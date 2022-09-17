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В стране и мире

Умер снявший советского «Шерлока Холмса» режиссер Игорь Масленников

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Режиссер Игорь Масленников, снявший советскую киноадаптацию «Шерлока Холмса», умер на 91-м году жизни. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь», — заявил собеседник агентства. Похороны режиссера пройдут в Санкт-Петербурге.

Помимо сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» с Василием Ливановым в главной роли, Масленников снял такие фильмы, как «Зимняя вишня» и «Пиковая дама».

Режиссер принимал участие в создании более 30 фильмов. Над многими из них он работал также в качестве художника и сценариста. В 1987 году он стал народным артистом РСФСР, а в 2001 году — лауреатом Государственной премии Российской Федерации.

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Источник — lenta.ru
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