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В стране и мире

В Госдуму внесли два новых антиэкстремистских закона

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Депутаты Государственной Думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о наказании за распространение карт или изображений, которые оспаривают территориальную целостность России. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев, передает ТАСС.

За подобное нарушение будет грозить штраф до миллиона рублей или арест до 15 суток лишения свободы. Кроме того, картографические документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность страны, отнесут к экстремистским материалам.

«В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны», — подчеркнул Пискарев.

По его словам, это часть гибридной войны, развязанной западными странами против России. Распространение таких материалов, как нарушающих российское законодательство, необходимо пресекать, добавил депутат.

Ранее в Уссурийске Приморского края жители заметили баннер с изображением карты России, на которой не было Республики Крым. Баннер уже перепечатан, уточнили в пресс-службе Уссурийского городского округа.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

««В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны», — подчеркнул Пискарев»

Я ничего такого не видел, а госдуровцы видят, хехе, за это тоже статья должна быть , наказывать надо даже за то что смотрят вражеские фейки!

Гость||

В Уссурийске за банер сколько дали? Хоть штрафанули?


Имя: Гость
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