Россияне оформили рекордное количество кредиток

13.09.2022 | 14:27

В августе в России резко вырос спрос на кредитные карты. По сравнению с июлем объем выдачи увеличился на 26 процентов, в количественном выражении - на 13,6 процента. Граждане набрали кредитных карт на сумму около 150 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Скоринг Бюро» (бывший «Эквифакс», принадлежавший американской группе Equifax). По подсчетам компании, в последний месяц лета россиянам одобрили 1,97 миллиона новых кредитных карт.

При этом в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) заявили, что в августе установлен рекорд по выдачам с 2021 года, однако приводят другие цифры. По их данным, банки оформили 1,35 миллиона карт. Августовский показатель на 17,4 процента превышает июльский. Совокупный лимит по картам, по подсчетам НБКИ, увеличился на 26,9 процента, до 99,97 миллиарда рублей.

Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов объясняет, что спрос на кредитные карты резко вырос в связи с сокращением реальных располагаемых доходов населения и сохранением повышенной инфляции. Другие эксперты, а также ВТБ и «Русский стандарт», тоже отмечают важность фактора сезонности: в августе россияне могли увеличить расходы на подготовку детей к школе.

Гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин рассказал, что кредитные карты стали пользоваться большей популярностью на фоне восстановления всей банковской розницы. По его словам, одной из мотиваций потребителей был перевыпуск карты ради смены платежной системы и получения новых опций в виде кешбэка. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что россияне начали набирать кредитные карты для использования за границей: например, карты «Мир», которые принимаются в дружественных странах.

Ранее стало известно, что в России захотели создать собственные банкоматы. Первые образцы отечественных машин будут готовы уже осенью, их передадут финансовым организациям. Если испытания пройдут успешно, то в первом квартале 2023 года выйдут серийные партии.