В России выбрали 11 губернаторов регионов

12.09.2022 | 09:58

В России 11 действующих и временно исполняющих обязанностей губернаторов регионов победили на выборах в рамках единого дня голосования. Об этом сообщает ЦИК России, передает РИА Новости.

В Бурятии выборы выиграл действующий глава региона Алексей Цыденов - он набрал 86,23 процента голосов. Во Владимирской области лидером стал врио губернатора Александр Авдеев с 83,68 процентов голосов.

В Калининградской области жители избрали губернатором действующего главу региона Антона Алиханова - он получил 80,21 процента голосов. В Карелии избиратели выбрали действующего губернатора Артура Парфенчикова - политик одержал победу на выборах с 69,15 процентов голосов.

В Новгородской области выбрали Андрея Никитина (77,03 процента голосов), Кировской области - Александра Соколова (71,85), в Рязанской области - Павла Малкова (84,55), в Свердловской области - Евгения Куйвашева (65,78), в Тамбовской области - Максима Егорова (84,95). Победителем в Томской области стал Владимир Мазур (84,94), в Удмуртии - Александр Бречалов (64,37), в Ярославской области - Михаил Евраев (82,31).

В рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября в России прошли выборы различных уровней, всего около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием должны быть избраны 14 губернаторов, в также депутаты шести законодательных собраний субъектов федерации и 12 городских дум региональных центров.