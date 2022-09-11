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В стране и мире

В России спрогнозировали цены на бензин на заправках

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Рост цен на бензин на российских заправках в 2022 году будет органичен ростом инфляции. Такой прогноз дал замглавы Минэнерго Павел Сорокин, его слова приводит «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в стране удалось сохранить объемы переработки. «Это ключевой фактор, который позволил насытить внутренний рынок и избежать каких-либо существенных скачков даже в опте», - добавил замминистра и почеркнул, что в настоящий момент оптовая цена на нефтепродукты является комфортной для сетей АЗС. «Благодаря этому цены на бензин с начала этого года почти не выросли - несмотря на инфляцию, которая сначала ускорилась, а сейчас сильно замедлилась», - указал Сорокин.

В конце августа газета «Коммерсантъ» писала, что на российских заправках начал дорожать бензин - цены повысили ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Татнефть». Согласно официальным данным Росстата, с начала года до середины августа топливо подорожало на 0,4 процента, в то время как инфляция в стране составила 10,7 процента.

По информации издания, компании поднимают цены из-за снижения маржи продаж бензина. Когда маржа была высокой, стоимость не повышалась, а иногда даже снижалась, несмотря на резкие скачки в ценах на нефть в последние полгода и сезонный спрос летом.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Наверное нефть с Европы возят?

Гость||

А на общественных началах не хотят производители и продавцы поработать, время обязывает!? А что, надо быть на голову выше маржинальности.


Имя: Гость
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