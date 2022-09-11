Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя в России

11.09.2022 | 08:33

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что потребление алкоголя в России с 2008 года по 2021-й снизилось почти на 43 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литра на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров», - сказал глава ведомства. Министр добавил, что снизились также показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкогольных напитков.

Мурашко заявил, что алкоголь вносит наибольший вклад в смертность людей трудоспособных возрастов среди всех поведенческих факторов риска, включая смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внешних причин, болезней желудочно-кишечного тракта.

В августе депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила за поднятие возраста продажи спиртного в России до 21 года для борьбы с алкоголизмом. По ее словам, нужно демонстрировать россиянам, что есть куда более достойные способы проведения досуга.