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В стране и мире

Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя в России

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что потребление алкоголя в России с 2008 года по 2021-й снизилось почти на 43 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литра на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров», - сказал глава ведомства. Министр добавил, что снизились также показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкогольных напитков.

Мурашко заявил, что алкоголь вносит наибольший вклад в смертность людей трудоспособных возрастов среди всех поведенческих факторов риска, включая смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внешних причин, болезней желудочно-кишечного тракта.

В августе депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила за поднятие возраста продажи спиртного в России до 21 года для борьбы с алкоголизмом. По ее словам, нужно демонстрировать россиянам, что есть куда более достойные способы проведения досуга.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Так местное население вымирает,поэтому и потребление падает.А те кто к нам прётся все больше по наркоте сластники.


Имя: Гость
Комментарий:

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