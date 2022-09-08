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Умерла королева Великобритании Елизавета II

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Умерла королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее стало известно, что королеву положили под медицинское обследование из-за ухудшения состояния здоровья. В мае поступала информация, что королева страдала из-за болезни ног и ей сложно было передвигаться.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей было 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы - она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет. Ожидается, что после смерти королевы корона перейдет ее старшему сыну - принцу Чарльзу.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Мир праху ее

Гость||

Хорошая была тётка,жаль.Пусть земля будет пухом.

Гость||

Искренне жаль. Хороший и добрый был человек.

Гость||

Диана не дожила, стала бы сейчас королевой.

Гость||

Гость писал(a):

Диана не дожила
А кто это?

Гость||

Гость писал(a):

стала бы сейчас королевой
С какого перепугу?

Гость||

королевы какие то придворных шутов еще вспомните


Имя: Гость
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