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ЦБ спрогнозировал снижение качества товаров и услуг в России

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В Центробанке спрогнозировали постепенное сокращение объема производства товаров в России, которые зависят от импорта, сократившегося из-за введенных Западом санкций, а также последующее за этим снижение качества этих товаров. Об этом сообщается в бюллетене регулятора «О чем говорят тренды».

«При сужении ассортимента товаров в продаже общее снижение объемов производства будет меньше. В результате глубина производственного спада в экономике окажется меньше, чем можно было бы предположить при отсутствии вариантов смены ассортимента», - говорится в бюллетене.

В ЦБ добавили, что динамика экономической активности граждан России является неоднородной и неустойчивой. Отмечается, что в июле и августе был замечен рост деловой активности в национальной экономике в целом.

Ранее заместитель председателя регулятора Дмитрий Тулин заявил, что хранение части активов Центробанка России в долларах и евро перед их заморозкой, которая произошла в результате ввода российских войск на территорию Украины, было неизбежным, так как они использовались во внутреннем денежном обороте.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот те раз! А кто-то утверждал, что санкции нам - на пользу.

Гость||

Спасибо всем тем кто отменил советские ГОСТЫ и заменил их на ТУ! Так и без санкции такой химической линейки позавидовал бы Менделееев! В рыбе ртуть находят по все местно, в мясных изделия тяжелые металлы свенец ,в плоть до фторхинолов. Вода в городах богаты углеводоодами, то есть продуктами нефтепереработки пластмассы

Гость||

Слава великому Путину!


Имя: Гость
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