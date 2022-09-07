Власти России решили продлить параллельный импорт

07.09.2022 | 17:17

Параллельный импорт в России будет продлен на весь 2023 год. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, соответствующее решение уже подготовлено. «Пока речь идет о продлении на 2023 год, а там уже как сложится», - отметил чиновник. Мантуров уточнил, что в 2024 году и далее механизм такого импорта будет зависеть от ситуации с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции.

Что такое параллельный импорт

Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включают товары, которые прекратили поставлять на рынок.

В мае Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

В сентябре стало известно, что в список могут попасть компании, которые сократят поставки продукции в Россию. «Основным критерием для попадания продукции в перечень по-прежнему является прекращение поставок продукции на территорию РФ или закрытие производства локализованной в России продукции, прекращение отгрузок в розничные сети», — отмечали в Минпромторге. Также вопрос о внесении в подобный список станет актуальным, если фирма решит покинуть российский рынок.

Способ выдержать санкционное давление

Ранее обозреватель и младший научный сотрудник Центра национальных интересов США Марк Эпископос объяснил устойчивость экономики России несколькими факторами. В частности, отметил он, немаловажную роль сыграли решение Москвы о системе параллельного импорта и беспрецедентные шаги Центробанка, который быстро отреагировал и защитил рубль от финансовых ограничений Евросоюза и США.

15 августа выяснилось, что объем ввезенных в Россию товаров в рамках параллельного импорта с момента его запуска достиг почти 6,5 миллиарда долларов. Тогда Мантуров также уточнил, что Минпромторг намерен придерживаться «взвешенного» подхода при формировании списка подлежащих параллельному импорту товаров, чтобы «не навредить национальным компаниям».

При этом каждый десятый россиянин за последний месяц приобрел товары, ввезенные по схеме параллельного импорта. Многие пока опасаются приобретать ввезенную таким образом продукцию, так как такая покупка, по их мнению, связана с рисками - товар может оказаться бракованным или поддельным.