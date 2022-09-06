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Российские власти описали улучшение жизни к 2030 году

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В период до 2030 года ВВП России вырастет на 17 процентов по отношению к уровню 2021 года, а реальные доходы населения увеличатся на 20 процентов. С таким прогнозом на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишут «Ведомости».

Как пояснил источник, близкий к правительству и принимавший участие в совещании, описанное улучшение жизни реализуется при оптимистичном сценарии «ускоренная адаптация». В рамках такого сценария, утверждает Решетников, экономика в 2024-2025 годах вырастет на 2,6 процента, а далее будет увеличиваться на три процента. При этом прогноз на 2023 год министр давать отказался. Он отметил, что дискуссии по поводу этой оценки продолжаются и остаются чувствительными.

При этом власти рассматривают и еще два сценария. Инерционный предусматривает сохранение нынешних санкций и введение некоторых новых, что приведет к более глубокому провалу в 2022-2023 годах и дальнейшее снижение темпов роста. Стрессовый возникает в случае резкого усиления санкционного давления, а также ухудшения состояния мировой экономики.

Достигнуть максимальных результатов к 2030 году в правительстве рассчитывают за счет социально-экономической программы, разрабатывать которую начали в июле. Она состоит из нескольких блоков, по которым установлены целевые показатели.

В том числе власти рассчитывают активно развивать транспортно-логистическую инфраструктуру, чтобы обеспечить разворот импортных и экспортных потоков с запада на восток, поддерживать импортозамещение, обеспечить технологическую самодостаточность страны, создать собственные аналоги иностранного программного обеспечения, увеличить частную инвестиционную активность, развивать фондовый рынок.

Также в правительстве рассчитывают увеличить территориальную мобильность населения и межотраслевой переток рабочей силы, изменить структуру среднего специального и дополнительного образования под новые потребности.

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Источник — lenta.ru
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