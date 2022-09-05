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В стране и мире

Число погибших туристов на вулкане на Камчатке возросло

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Число погибших на Ключевской Сопке на Камчатке выросло до девяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что четверо выживших путешественников находились на разных высотах. Два человека, один из которых был травмирован, застряли на высоте 4,1 тысячи метров, еще двое — на 3,3 тысячи метров, в доме вулканологов.

Гид, который оставался на высоте выше четырех тысяч метров, смог спуститься к двум другим туристам и сообщил, что в настоящий момент спасателей ожидают трое выживших. Отмечается, что в помещении есть вода и газ.

Ситуация осложнена погодными условиями

Утром 5 сентября вторая группа спасателей из 24 человек начала восхождение на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, где погибли девять туристов.

Как уточняет источник, спасательная операция осложнена сильным ветром. Предполагается, что к отметке 3,3 тысячи метров, где находится дом вулканологов, они будут добираться не меньше двух дней.

По прогнозу синоптиков, во вторник к берегам полуострова со стороны Охотского моря подойдет циклон, который обрушится и на Усть-Камчатский, где находится Ключевской вулкан.

Первая группа спасателей, доставленная вертолетом в 07:30 мск, поднялась на высоту две тысячи метров. Принимать решение о дальнейших действиях спасатели будут на месте, исходя из ситуации.

Спасатели приземлились на вулкане с четвертой попытки

Вертолету МЧС удалось приземлиться на Ключевской Сопке с четвертой попытки из-за штормового ветра скоростью до 15-20 метров в секунду. Спасатели высадились на высоте 1663 метров.

До этого участники поисково-спасательной операции дважды пытались приземлиться на высоте 3300 метров с разницей в несколько часов, однако не смогли этого сделать из-за мощных порывов ветра - около 30 метров в секунду.

Связь с группой туристов осуществлялась по спутниковому телефону гида.

Погибли девять человек

3 сентября несколько туристов группы на высоте 4158 метров сорвались и упали в пропасть при восхождении на Ключевскую Сопку в Усть-Камчатском районе Камчатского края.

Изначально сообщалось о четверых погибших. Позднее это число выросло до девяти.

В походе принимали участие 12 человек из разных регионов, включая Алтайский, Приморский и Камчатский край, а также из Москвы, Новосибирской и Владимирской областей. В прокуратуре уточнили, что туристическая группа была зарегистрирована. Альпинисты были участниками туристического клуба из Новосибирска.

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Источник — lenta.ru
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