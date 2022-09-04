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В стране и мире

Россиянам дали прогноз на стоимость кондитерских изделий

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Большого роста цен на кондитерские изделия ожидать не стоит, спрогнозировал доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему в сегодняшней экономике стоимость сладостей глобально не меняется.

В Министерстве сельского хозяйства ранее заявили, что решений по запрету поставок масложирового сырья из Европы, применяемого в том числе кондитерами, не принималось. В пресс-службе ведомства добавили, что прорабатывают различные возможные каналы поставок как импортного сырья, так и отечественных аналогов, а также возможность развития производства отдельных видов ингредиентов в России во избежание зависимости от импорта.

«В Российской Федерации, насколько я знаю, общеупотребительные растительные жиры из Европы вообще не завозят. Если только какая-то экзотика. Я имею в виду для кондитерской промышленности. Могут поставлять только сами фирмы для своего производства», - рассказал Холод.

Экономист отметил, что все изменения, которые уже введены или возможны, сильно не повлияют на стоимость кондитерских изделий. «Рост цен на сладости будет, как и на остальные продукты. Потому что есть инфляция. Но если стоимость слишком поднять, то народ просто не будет покупать кондитерские изделия. Поэтому большого роста цен на сладкое ожидать не следует», - заключил он.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что Минсельхоз изучает возможность введения запрета на поставки растительных жиров из европейских стран. Как писало издание, эмбарго задумали ввести на маргарин, спреды, жиры специального назначения, заменители молочного жира и эквиваленты масла какао.

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Источник — lenta.ru
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