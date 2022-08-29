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В стране и мире

В России появится система проверки данных абонентов

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В России планируют создать единую информационную систему проверки сведений об абонентах (ЕИС ПСА). Как стало известно «Известиям», соответствующий законопроект стоит в плане приоритетных к рассмотрению в осеннюю сессию Госдумы.

Как рассказал изданию один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, система будет государственной. Она поможет бороться с мошенниками, использующих незарегистрированные сим-карты при совершении банковских сделок или получении кредитов, добавил он. Аксаков подчеркнул, что система уже прошла тестирование и показала свою эффективность.

В соответствии с инициативой, операторы мобильной связи должны будут передавать в ЕИС ПСА известную им информацию (паспортные данные и номер телефона). Таким образом банки и другие организации смогут проверить информацию о гражданах. Это, в свою очередь, позволит сократить случаи хищений денежных средств клиентов.

Ранее Центробанк предложил обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать человеку похищенные средства. По трансграничным переводам предполагается срок в течение 60 дней. Также регулятор захотел обязать банки возместить пострадавшему сумму в полном объеме, если финансовые организации перевели деньги на счет мошенника, информация о котором есть в базе данных ЦБ.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Операторы под этим предлогом еще поднимут цены на тарифы мобильной связи! Старая сказка! Каждый доит нищий народ по своему!А депутат Анатолий Аксаков, предполагаем лоббист данных интересов сотовых компаний!

Гость||

Сколько заплатили Аксакову за продвижения законопроекта?

Имя: Гость
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