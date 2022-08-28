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В стране и мире

Названа самая популярная экранизированная книга у россиян

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Научно-фантастический роман «Дюна» возглавил рейтинг самых популярных экранизированных книг, согласно ответам россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес».

Среди самых популярных книг также были назвали бестселлер «Поезд убийц» японского автора Котаро Исаки, по которому экранизировали боевик «Быстрее пули», и серия романов «Бриджертоны» американской писательницы Джулии Куинн, на основе которых был снят одноименный сериал.

Четвертое место в рейтинге самых популярных экранизированных книг занял цикл произведений «Отблески Этерны» русской писательницы Веры Камши. Далее следует роман «Empire V» за авторством Виктора Пелевина. В топ-10 также попали книги «Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», «Смерть на Ниле», «Там, где раки поют», «Доводы рассудка» и «Дневник Анны Франк».

Ранее Роскомнадзор предложил запретить продажу книг с пропагандой ЛГБТ-отношений.

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Источник — lenta.ru
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