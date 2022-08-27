В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Министерство труда РФ с предложением сделать 1 сентября, День знаний, выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отметил депутат, для многих россиян 1 сентября становится «настоящей эстафетой», когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, отметить праздник, а также успеть на работу. «Мы должны обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан», — подчеркнул Хамзаев.
«Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику», — отметил парламентарий.
С 1 сентября во всех школах России вводится обязательное поднятие флага и исполнение гимна. Это решение Минпросвещения поддержал президент Владимир Путин, который подчеркнул, что процедура должна соответствовать значимости государственных символов.
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1 сентября это день знакомства учеников: со школой, с новым классом, с новыми учебными дисциплинами и требованиями, с новым преподавательским составом, с такими же учениками. Это постепенное погружение в учебный процесс, линейка-дисциплина. Что учеников сразу 2 сентября, без всяких объяснений и знакомств держать в школьных стенах ,весь день? Кто эти законы принимает далеки от учебных методик и учебного процесса, ой как далеки. Для чего это делается придет понимание , спустя время....