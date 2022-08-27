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В стране и мире

В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Министерство труда РФ с предложением сделать 1 сентября, День знаний, выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметил депутат, для многих россиян 1 сентября становится «настоящей эстафетой», когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, отметить праздник, а также успеть на работу. «Мы должны обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан», — подчеркнул Хамзаев.

«Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику», — отметил парламентарий.

С 1 сентября во всех школах России вводится обязательное поднятие флага и исполнение гимна. Это решение Минпросвещения поддержал президент Владимир Путин, который подчеркнул, что процедура должна соответствовать значимости государственных символов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

1 сентября это день знакомства учеников: со школой, с новым классом, с новыми учебными дисциплинами и требованиями, с новым преподавательским составом, с такими же учениками. Это постепенное погружение в учебный процесс, линейка-дисциплина. Что учеников сразу 2 сентября, без всяких объяснений и знакомств держать в школьных стенах ,весь день? Кто эти законы принимает далеки от учебных методик и учебного процесса, ой как далеки. Для чего это делается придет понимание , спустя время....

Гость||

Видимость деятельности и заботы

Гость||

Хамзаева на минималку, и пусть тогда инициативы вносит.

Гость||

А, если не уважаешь гимн и флаг, ввиду уровня жизни населения?

Гость||

Я и президента не уважаю и детям своим это же говорю. Это мое право, уважать или нет.

Гость||

Было образование, а теперь просвещение. Стыды этой власти и баранам.

Гость||

А отдыхать Россия не устала? Все мало праздников? То в июле сделали допвыходной-День Петра и Хавроньи, теперь 1 сентября. Учиться и работать совсем перестали.Зато ноем, что у нас ничего своего нет, как папуасы за стекляшку все продали. Импортозамещенцы.

Гость||

Кому реально надо, тот закончил в июне, и а августе приступил заново, а в школу пойдет показывать свои знания среди основной массы тупых и ленивых табуреток, спортсменов и танцоров хипгопа. Что посеешь, то и пожнешь, родителям самим повзрослеть бы, осемениться - дурное дело не долгое.

Имя: Гость
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